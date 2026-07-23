Дочка Димы Маликова снова в США. В России живётся не так ярко?

Дочка Димы Маликова снова в США. Девушка только недавно отдыхала в Европе, а теперь - в Штатах. В Сети недоумевают: в России живётся не так ярко?Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания выложила видео, на котором она позирует на камеру.