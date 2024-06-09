На отечественном рынке появились ИИ-цыгане

В ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» Минпромторга России рассказали о появлении «ИИ-цыган» — программных решений, в которых заявлено наличие искусственного интеллекта, который на самом деле отсутствует, сообщает Comnews.