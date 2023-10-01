Девушка попала в лоб парню из пневматического пистолета в Москве

ЧП произошло в импровизированном тире московского двора.В импровизированном тире, устроенном во дворе дома на улице Введенского в Москве 15-летняя девушка попала в лоб юноше из пневматического пистолета, сообщает тг-канал SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии