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Девушка попала в лоб парню из пневматического пистолета в Москве

Девушка попала в лоб парню из пневматического пистолета в Москве

ЧП произошло в импровизированном тире московского двора.В импровизированном тире, устроенном во дворе дома на улице Введенского в Москве 15-летняя девушка попала в лоб юноше из пневматического пистолета, сообщает тг-канал SHOT.

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