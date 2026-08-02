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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус встретится с Моуринью и руководством «Реала». Без продления контракта возможен уход

Винисиус Жуниор проведет решающие встречи по поводу своего будущего в «Реале», сообщает As. Бразилец должен вернуться в Мадрид вечером 2 августа, а на следующий день приступить к работе под руководством Жозе Моуринью .

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