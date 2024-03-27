Рынок недвижимости Китая демонстрирует положительные признаки, имея прочную основу для долгосрочного стабильного развития и ограниченное влияние на финансовую систему, заявил глава центрального банка Китая на Форуме развития Китая (CDF) 25 марта.
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