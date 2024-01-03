Александрова проиграла 137-й ракетке мира на турнире в Брисбене

Екатерина Александрова не смогла пробиться в третий круг турнира в Брисбене. В Брисбене завершился матч второго круга хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Екатерина Александрова встречалась со 137-ц ракеткой мира, малоизвестной Хулией Риерой.