Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Артем Казаков
    не-не-не, передёргивать и подменять причину и следствие не надо.Путин не обещал нам  Рая.дословно он сказал,что "...м...Время крайних мер...
  • ММ
    "в мастерстве маскировки правильным корейцам трудно отказать, а как можно обеспечить военную тайну – тоже представляю...Ракетный удар ATA...
  • Юрий Ильинов
    Рай нам обещал, конкретно. Где недовольные, что не умерли? Сколько их? Пусть решат самостоятельно. И посмотри в комме...Время крайних мер...

Время крайних мер: Российская стратегия ядерного сдерживания

Время крайних мер: Российская стратегия ядерного сдерживания

Время крайних мер: Российская стратегия ядерного сдерживания Приказ №991 В самом начале стоит оговориться, что обновленная стратегия ядерного сдерживания не является «документом строгой отчетности».

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Комментарии
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Артем Казаков
А пообещать можно пр разному.Можно  -неопределённо, когда-ть в будущем,а можно конкретно.Наш,обещал конкретно,и ни чего не сделал,поэтому и находимся сей час в нынешней ситуации.
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8 час.
Юрий Ильинов
Рай нам обещал, конкретно. Где недовольные, что не умерли? Сколько их? Пусть решат самостоятельно. И посмотри в комментарии от британского политолога. Он не хочет умирать.   https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43887034997/Raketnyiy-udar-ATACMS-po-Bryansku-ili-Mozhet-bahnem-
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7 час.
Артем Казаков
не-не-не, передёргивать и подменять причину и следствие не надо.Путин не обещал нам  Рая.дословно он сказал,что &quot;...мы как мученики попадём в Рай,а они просто сдохнут...&quot;,и это не обещание,это простая констатация фактов,подведение итогов  конфликта гипотетического.А вот обещание было перед этой красивой фразой, там где он говорил о том,что в случае нападения на нас,последует неизбежное наказание  агрессора.По сути  сказано было что все умрут,но по разному одни сдохнут,а другие в Рай. Так что  по сути обещание  в другом,- а именно что мы весь Мир в труху  разнесём,потому что &quot;...а зачем нам такой Мир в котором нет России?&quot; Ну а на счёт  каких-то там политолухов британских,американских,да хоть  марсианских, это вообще  ни о чём.Вообще  по фиг чего они там хотят ,или не хотят.Доктор сказал в морг,значит в морг.А то слишком зажились на этом свете.Хотелки,мечты,надежды ,интересы,здоровье ,жизнь  кого-либо кроме россиян - не имеет значения.Только у нас,у России есть права и интересы,которые весь мир обязан выполнять.У остальных есть только обязанности,и пусть благодарят,что пока им ещё жить разрешают.Так и только так.Только Интересы Росси превыше всего.
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3 час.

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