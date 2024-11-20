Время крайних мер: Российская стратегия ядерного сдерживания

Артем Казаков

не-не-не, передёргивать и подменять причину и следствие не надо.Путин не обещал нам Рая.дословно он сказал,что "...мы как мученики попадём в Рай,а они просто сдохнут...",и это не обещание,это простая констатация фактов,подведение итогов конфликта гипотетического.А вот обещание было перед этой красивой фразой, там где он говорил о том,что в случае нападения на нас,последует неизбежное наказание агрессора.По сути сказано было что все умрут,но по разному одни сдохнут,а другие в Рай. Так что по сути обещание в другом,- а именно что мы весь Мир в труху разнесём,потому что "...а зачем нам такой Мир в котором нет России?" Ну а на счёт каких-то там политолухов британских,американских,да хоть марсианских, это вообще ни о чём.Вообще по фиг чего они там хотят ,или не хотят.Доктор сказал в морг,значит в морг.А то слишком зажились на этом свете.Хотелки,мечты,надежды ,интересы,здоровье ,жизнь кого-либо кроме россиян - не имеет значения.Только у нас,у России есть права и интересы,которые весь мир обязан выполнять.У остальных есть только обязанности,и пусть благодарят,что пока им ещё жить разрешают.Так и только так.Только Интересы Росси превыше всего.