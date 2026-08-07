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«Уизардс» и Эдвардс оценят перспективы сотрудничества после 20 первых матчей нового сезона (Чарания)

« Вашингтон » и звездный бигмен Энтони Дэвис приняли совместное решение отложить переговоры по продлению контракта.

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