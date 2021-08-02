В Шымкенте за сутки зарегистрировано 650 новых случаев КВИ

За прошедшие сутки зарегистрировано 7573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀ в городе Нур-Султан – 1489, в городе Алматы – 1540, в городе Шымкенте – 650, в Акмолинской области – 268, в Актюбинской области – 238, в Алматинской области – 313, в Атырауской области – 408, в ВКО – 193, в Жамбылской области – 250, в ЗКО – 85, в Карагандинской области – 901, в Костанайской области – 256, в Кызылординской области – 206, в Мангистауской области – 224, в Павлодарской области – 280, в СКО – 157, в Туркестанской области – 115.