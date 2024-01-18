В технополисе «Москва» создали универсального робота-разведчика

Робот на гусеничной базе компании-резидента из технополиса «Москва»– это универсальная роботизированная платформа, которая может проводить инспекционный контроль и инженерную разведку, а также помогать людям в аварийных, противопожарных, неотложно-восстановительных и других специальных работах внутри помещений и на местности.