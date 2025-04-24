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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На вертикально установленной видеокарте Gigabyte RTX 5080 AORUS Master вытекают термопро...

На вертикально установленной видеокарте Gigabyte RTX 5080 AORUS Master вытекают термопро...

На вертикально установленной видеокарте Gigabyte RTX 5080 AORUS Master вытекают термопрокладкиИнцидент появился на флагманской видеокарте Gigabyte GeForce RTX 5080 Aorus Master ICE – одной из лучших моделей производителя, стоимостью около $1993.

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