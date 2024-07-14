ОТРК «Искандер»Сегодня 770 прочитали Вооруженные силы (ВС) РФ с помощью ОТРК «Искандер» нанесли удар по месту стоянки железнодорожного эшелона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
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