«Хаббл» запечатлел «перекошенную» галактику

Галактика NGC 1961 / © ESA / Hubble & NASA, J. Dalcanton, R. J. Foley (UC Santa Cruz), C. Kilpatrick Эта галактика выглядит настолько необычно и обладает ярко выраженными особенностями, что ее невозможно отнести к какому-то определенному классу.
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