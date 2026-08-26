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Нижегородская правда

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Психолог: «На адаптацию ребенка к школе после каникул требуется 3 – 4 недели»

Психолог: «На адаптацию ребенка к школе после каникул требуется 3 – 4 недели»

Начало учебного года традиционно оборачивается стрессом не только для детей, но и для родителей. Как максимально быстро подготовить ребенка к выходу из каникул, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннанова.

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