Начало учебного года традиционно оборачивается стрессом не только для детей, но и для родителей. Как максимально быстро подготовить ребенка к выходу из каникул, рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии Мининского университета Елена Маннанова.
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