Сердечно-сосудистый центр открыли в Дубне на базе МСЧ №9

Новый сердечно-сосудистый центр открылся в подмосковной Дубне на базе Медико-санитарной части. Теперь местные жители с острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения, ишемической болезнью сердца смогут лечиться в своем горокруге.
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