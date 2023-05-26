Сердечно-сосудистый центр открыли в Дубне на базе МСЧ №9

Новый сердечно-сосудистый центр открылся в подмосковной Дубне на базе Медико-санитарной части. Теперь местные жители с острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения, ишемической болезнью сердца смогут лечиться в своем горокруге.