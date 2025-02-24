Российские военные нанесли удар по зданию с замкомандира бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили здание в селе Комар Донецкой народной республики (ДНР), в котором находился замкомандира 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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