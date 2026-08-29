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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Касатонов об Овечкине: «Настоящий гражданин, патриот, спортсмен номер один. Когда голы не идут, он начинает людей «убивать» на льду, колоть, чем как лидер поднимает команду на подвиг»

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о капитане « Вашингтона » Александре Овечкине .

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