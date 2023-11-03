Классическая версия World of Warcraft: Cataclysm выйдет в первой половине 2024 года Во врем...

Классическая версия World of Warcraft: Cataclysm выйдет в первой половине 2024 годаВо время церемонии открытия мероприятия BlizzCon 2023 разработчики World of Warcraft анонсировали новый этап классической эпохи и объявили о том, что классической версии Cataclysm бытьЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.