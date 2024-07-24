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Новости экономики России

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Квартальные продажи Alphabet выросли на 14%

Американский IT-гигант Alphabet заявил о значительном росте выручки в сфере поисковой рекламы и облачных вычислений, что привело к увеличению прибыли компании, хотя рост продаж рекламы на YouTube не оправдал ожиданий, пишет The New York Times.

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