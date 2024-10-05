СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 133 снаряда по мирным районам ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили 133 снаряда по мирным районам ДНР. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии