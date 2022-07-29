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Экс-игрок «Реала» и «Интера» Камбьяссо сыграет в товарищеском матче «Super Bol!» – легенды сборной Казахстана. Он состоится 7 августа в Алматы

Бывший игрок «Реала», «Интера» и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо примет участие в благотворительном матче между участниками проекта «Super Bol!» и легендами сборной Казахстана.

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