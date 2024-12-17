Что премьер Китая обсудил с главами крупнейших международных экономических организаций

Премьер-министр Китая Ли Цян провел встречу в формате "Один плюс десять" с главами крупнейших международных экономических организаций, включая Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирную торговую организацию, сообщает russian.
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