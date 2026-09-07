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Покинувший Gucci Сабато де Сарно назначен руководителем шанхайского бренда Icicle

Покинувший Gucci Сабато де Сарно назначен руководителем шанхайского бренда Icicle

Итальянский дизайнер Сабато де Сарно, покинувший Gucci в феврале 2025 года, назначен креативным директором шанхайского премиум-бренда Icicle Итальянский дизайнер Сабато де Сарно, покинувший Gucci в феврале 2025 года, назначен креативным директором шанхайского премиум-бренда Icicle, сообщает WWD.

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