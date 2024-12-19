Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Бывший ректор СГУС Георгий Грец утверждает на том, что его оговорил бывший подчиненный

Бывший ректор СГУС Георгий Грец утверждает на том, что его оговорил бывший подчиненный

В Смоленске состоялось открытое заседание по делу о взятке В Промышленном районном суде Смоленска продолжается процесс по делу бывшего ректора Смоленской государственного университета спорта (бывшей Академии) Георгия Греца.

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