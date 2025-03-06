Тулякам сообщили о мошеннической схеме с цветочными онлайн-магазинами

Вестник Киберполиции России рассказал тулякам, как купить цветочный букет к 8 марта и не попасться на мошенников, ведь они начали массово создать сайты и аккаунты, мимикрирующие под страницы известных цветочных магазинов.
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