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«Олимпиакос» и «Црвена Звезда» провели матч Евролиги в майках с вертикальными красно-белыми полосками

«Олимпиакос» и «Црвена Звезда» провели матч Евролиги в майках с вертикальными красно-белыми полосками

«Олимпиакос» в четверг обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги – 88:83. Команды провели встречу в практически одинаковой форме – баскетболисты вышли в майках с вертикальными красно-белыми полосками.

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