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Пронедра

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В саркофаге Дмитрия Донского нашли только рубаху и погребальный покров

В саркофаге Дмитрия Донского нашли только рубаху и погребальный покров

Великий князь Дмитрий Иванович Донской, один из самых почитаемых правителей Древней Руси, был погребён не в роскошных княжеских одеждах, а в простой рубахе.

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