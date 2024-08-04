Экс-игрок "Спартака" Мор заявил, что спад "Зенита" неизбежен

Бывший защитник московского "Спартака" Эдуард Мор поделился размышлениями о превосходстве петербургского "Зенита" над остальными командами в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметил, что команду настигнет спад.
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