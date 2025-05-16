Депутат Ивлев считает заявление Зеленского о непризнании Крыма демагогией

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал "демагогическими признаниями" заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украине не признает российскими Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области.
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