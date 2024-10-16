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США намерены увеличить масштаб учений в Тихоокеанском регионе

США намерены увеличить масштаб учений в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США планируют увеличить масштаб маневров в Тихоокеанском регионе. Американские военнослужащие в этом регионе ежегодно участвуют более чем в 40 учениях армий, флотов и авиации разных стран.

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