США намерены увеличить масштаб учений в Тихоокеанском регионе

Вооруженные силы США планируют увеличить масштаб маневров в Тихоокеанском регионе. Американские военнослужащие в этом регионе ежегодно участвуют более чем в 40 учениях армий, флотов и авиации разных стран.
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