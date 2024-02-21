Наследие художника-реставратора Адольфа Овчинникова представлено в Третьяковке

Выставка посвящена российской и грузинской живописи В одном из главных российских музеев, Третьяковской галерее, открылась выставка копий русских и грузинских средневековых фресок и икон, которые создал Адольф Николаевич Овчинников.
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