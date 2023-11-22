Куда пропали пчелы и как это отразится на наших участках

С тех пор, как наши фермеры в Подмосковье стали выращивать рапс и поливать его от вредных насекомых гербицидами, исчезли не только пчёлы, но и бабочки, стрекозы , кузнечики и прочие насекомые. Да и птичкм не стало пищи, валяются иногда мертвые на поле. Без пчёл наступит конец света .

Звягинцев Егор

Разумеется, применение гербицидов и другой химии не добавляет здоровья пчёлка, но есть ещё один фактор сокращающий количество пчёл, раньше на многих участках и хозяйства, не у пчеьоводов, стояло 2-3 улья для семейных нужд, темерь чтобы завести пчёл, требуется согласие соседей. Пчелки насекомые агрессивные, но если их не беспокоить никакой агрессии не проявляется. Но стоит агрессивно у соседу увидеть пчелу на своём участки, раздувает я такая вонета, что создаётся впечатление, что Пчелки кому то отгрызли как минимум голову если не сожрали совсем. Власти в большинстве своём относятся к конфликту на стороне заявителя. В результате чего владелец пчелок приходит к выводу, что проще от пчёл избавиться нежели уладить конфликт, результат, как говорится на лице.