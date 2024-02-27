Бизнес-пикап Changan Hunter Plus стал хитом в России: спрос превышает поставки

Продажи пикапа Changan Hunter Plus в России стартовали под конец прошлого года, а сейчас уже есть первые итоги: согласно опросу, который ресурс «Китайские автомобили» провел среди дилеров Changan, эта модель пользуется спросом.
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