Александр Цыбульский встретился в ветеранами спецоперации

Накануне глава региона провёл личный приём участников и ветеранов СВО, а также членов их семей.Основные темы остаются прежними: жильё, оформление земельных участков, доступ к медицинской помощи, поддержка при трудоустройстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии