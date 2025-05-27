Минтранс: более 60% нижегородцев выразили недовольство работой общественного транспорта

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области на пресс-конференции в Нижегородском областном информационном центре, посвященной обновленной маршрутной сети, обнародовало результаты исследования, связанного с оценкой качества работы общественного транспорта.
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