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В Барнауле открылась выставка молодых художников "Я + ТЫ"

В Барнауле открылась выставка молодых художников "Я + ТЫ"

Иван Мозговой и Юлия Гордеева — художник-график и витражистка — будущие супруги. В новом выставочном зале Алтайского государственного педагогического университета они представили свою первую совместную экспозицию.

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