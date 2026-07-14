В чем вновь обвиняют Лукина и Бондаренко по делам курской обороны

В Ленинском районном суде Курска рассматриваются уголовные дела в отношении высокопоставленных фигурантов, которых обвиняют в легализации преступных доходов и растрате бюджетных средств в особо крупном размере.
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