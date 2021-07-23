Уши, лапы, хвост

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Мужчина спас и вырастил птенца лебедя, взрослая птица отказалась он него улетать

Мужчина спас и вырастил птенца лебедя, взрослая птица отказалась он него улетать

Роб Адамсон увидел маленького раненого птенца лебедя. Мужчина понимал, что он не выживет в природе и забрал его домой.

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Фуки Владимир Александрович
Мы все дети природы и всегда должны об этом помнить !
Элеонора Коган
Чудесная история про лебединую верность и дружбу!!!Роб молодец, выходил Сидни!!!И собачка к нему привыкла!!!
Vladimir Lioubimcev
Лебеди такие умненькие птиченьки!!
Лариса Дормидонтова
Роб, чудесный человек, милосердный, сострадательный - поэтому и такая верность лебедя!

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