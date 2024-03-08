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Бомбардировщики С-34 ударили авиабомбами по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой

Бомбардировщики С-34 ударили авиабомбами по укрепрайону ВСУ под Авдеевкой

Об успешном поражении цели сообщает Министерство обороны России.Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли ракетный удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины под Авдеевкой.

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