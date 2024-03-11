Не менее 50 человек пострадали во время полета в Новой Зеландии

Как минимум 50 человек пострадали в результате инцидента во время полета самолета южноамериканской авиакомпании Latam Airlines, который успешно приземлился в Международном аэропорту Окленда, 13 пострадавших были госпитализированы.
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