Правительство поможет трудоустроиться участникам СВО с инвалидностью

Правительство России расширило план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью, в него включены меры помощи в трудоустройстве бойцов специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность.
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