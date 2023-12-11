Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 195 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сказочник известный, по крайней мере в наших новостных ресурсах э...Филиппо заявил, ч...
  • Mark Kapustin
    🇮🇱🇮🇱🇮🇱👍Представитель ком...
  • Геннадий
    Есть что отдавать? Удивляюсь...В Калужской облас...

Правительство поможет трудоустроиться участникам СВО с инвалидностью

Правительство поможет трудоустроиться участникам СВО с инвалидностью

Правительство России расширило план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью, в него включены меры помощи в трудоустройстве бойцов специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх