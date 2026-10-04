Искусственный интеллект практически полностью самостоятельно управлял лабораторией, совершая новые открытия

Шведские учёные создали лабораторию, где ИИ сам планировал эксперименты и управлял роботами. Система работала с дрожжами и нашла два новых эффекта.
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