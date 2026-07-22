После атаки БПЛА в Краснодаре число поврежденных домов выросло до 16

После атаки БПЛА в Краснодаре число поврежденных домов выросло до 16В Краснодаре увеличилось число домов, которые получили повреждения во время атаки беспилотников.
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