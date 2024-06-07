Гастрофестиваль GASTREET открылся на Красной Поляне

В Сочи открылся гастрофестиваль, который в прямом смысле задает вкус всем кухням страны. Рестораторы и поставщики из разных регионов демонстрируют свои блюда и напитки, организовывают дегустации и конкурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии