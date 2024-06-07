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Гастрофестиваль GASTREET открылся на Красной Поляне

В Сочи открылся гастрофестиваль, который в прямом смысле задает вкус всем кухням страны. Рестораторы и поставщики из разных регионов демонстрируют свои блюда и напитки, организовывают дегустации и конкурсы.

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