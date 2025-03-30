«Я! Нет я!»: котики устроили милую дискуссию

Два кота устроили переговоры, которые, пожалуй, затмили бы любой политический саммит. Поочередное мяуканье звучало как настойчивый спор, в котором каждый стремился взять верх, не уступая ни в громкости, ни в убедительности.
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