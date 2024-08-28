Туристы потратили в Екатеринбурге почти 12 млрд рублей

С начала 2024 года туристы оставили в Екатеринбурге почти 12 млрд рублей. Город посетили 1,126 млн туристов, сообщила на пресс-конференции Татьяна Белик, руководитель муниципального учреждения «Столица Урала».
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