НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    И еще три раза одно и тоже, пожалуйста!Глава Минпросвеще...
  • Николай Николаевич
    А хозяин "Крокуса" Эмин пляшет и поёт. Жители России рвутся на его концерты и платят деньги. У меня одного вопрос :ку...Названы фамилии е...
  • Maxim
    Ещё убийство Юлия Цезаря..Мнение: задержани...

Туристы потратили в Екатеринбурге почти 12 млрд рублей

Туристы потратили в Екатеринбурге почти 12 млрд рублей

С начала 2024 года туристы оставили в Екатеринбурге почти 12 млрд рублей. Город посетили 1,126 млн туристов, сообщила на пресс-конференции Татьяна Белик, руководитель муниципального учреждения «Столица Урала».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх