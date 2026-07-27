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Косачев: Киев своими атаками пытается придать конфликту глобальный характер

В ночь с понедельника на вторник заместитель председателя Совфеда России Константин Косачев проинформировал о том, что недавние нападения Вооружённых сил киевского режима на объекты КТК и иранское торговое судно в Каспийском море направлены на глобализацию вооруженного противостояния.

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