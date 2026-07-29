Захарова назвала терактом атаку Киева на иранское судно в Каспийском море

Новости внутренней и внешней политики в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе выступления в эфире радиостанции Sputnik заявила, что атака украинских вооруженных сил на иранское торговое судно в акватории Каспийского моря является террористическим актом.