📝 В Красноперекопске открылись 12 избирательных участков для голосования на выборах Президента РФ Отдать свой голос крымчане смогут с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00.
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📝 В Красноперекопске открылись 12 избирательных участков для голосования на выборах Президента РФ Отдать свой голос крымчане смогут с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00.