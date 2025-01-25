В Ноябрьске 200 юных шахматистов собрались на этапе детского Кубка России

В Ноябрьске проходит этап детского Кубка России по шахматам — турнир памяти Владимира Оноприенко. На чемпионат приехали около 200 юных участников из восьми регионов, сообщил telegram-канал телеканала «Миг».
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